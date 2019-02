Qualcomm presenta el Snapdragon X55: 5G a 7 Gbps

No hay duda, Qualcomm se ha convertido en uno de los jugadores más importantes dentro del sector móvil gracias a sus SoCs y módems de alto rendimiento, un mercado muy competitivo en el que acaba de dar un nuevo paso adelante con el anuncio del Snapdragon X55.

El Snapdragon X55 es un módem 5G que está preparado para ofrecer no solo un alto nivel de rendimiento, sino también una excelente cobertura y un soporte pleno de los estándares anteriores. En efecto, esto quiere decir que este chip trabaja sin problemas bajo 4G LTE, 3G y 2G, dos tecnologías estas últimas que se consideran como “legado”.

En la lista de especificaciones Qualcomm ha confirmado que el Snapdragon X55 es compatible con todas las variantes de conectividad 5G. Esto significa que soporta mmWave, puede trabajar con bandas por debajo de los 6 GHz y soporta los modos 5G FDD, TDD, Standalone y Non-Standalone. Sí, la compatibilidad es, como dijimos, total, pero esto no afecta al rendimiento.

La velocidad máxima de descarga del Snapdragon X55 es de 7 Gbps, una cifra que supera de forma notable los 5 Gbps que alcanza el Snapdragon X50. Si hablamos de velocidades de subida el primero logra picos máximos de 3 Gbps, mientras que su antecesor quedaba en 2 Gbps.

Su rendimiento es excelente, pero lo más interesante es que, según Qualcomm, tampoco desentona demasiado cuando trabaja en modo 4G LTE, ya que bajo dicho estándar alcanza velocidades máximas de 2,5 Gbps en descarga y 316 Mbps en subida.

Con respecto a los estándares más antiguos, 3G y 2G, el gigante de San Diego ha querido confirmar que ofrece soporte tanto GSM como CDMA, lo que equivale, en resumen, a decir que es compatible con casi cualquier red de comunicaciones.

Por último, aunque no por ello menos importante, Qualcomm ha optado por diseñar el Snapdragon X55 con un formato que le permite integrarse en una gran cantidad de dispositivos y de equipos. Ya no se concibe como un módem que va unido a un SoC, cosa que ocurría con el Snapdragon X50 y el SoC Snapdragon 855, sino como una solución que puede integrarse incluso en otros chips que no tengan un módem preinstalado.

Qualcomm no ha dado detalles sobre la fecha de lanzamiento del Snapdragon X55, pero imaginamos que debutará a partir de este año en algunos terminales de gama alta.