Cinco libros para regalar en Navidad…recomendados por Bill Gates

Que a Bill Gates le apasiona leer no es un misterio para nadie. Desde hace más de una década, el cofundador de Microsoft publica en blog personal los que considera que han sido los mejores libros del año y comparte con sus seguidores qué títulos nos ayudan a comprender mejor el mundo, bien porque abordan de forma directamente determinados avances científicos en distintos campos (tecnología, biología, economía, etc.), bien porque en forma de novela, invitan a reflexionar sobre distintos temas como pueden ser el cambio climático, la inteligencia artificial o la edición genética.

Un año más no ha querido faltar a su cita y de cara a estas navidades, nos recomienda cinco libros: dos novelas de ciencia ficción, la nueva biografía de Walter Isaacson y dos ensayos. Si estáis pensando en «regalar lectura» este año, con estos títulos no os podéis equivocar.

«Klara y el Sol» – Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro reflexiona en su nueva novela «Klara y el Sol» sobre uno de los elementos tal vez más manidos de la ciencia ficción: ¿pueden tener los robots y las inteligencias artificiales sentimientos? Lo hace por supuesto, con el estilazo que caracteriza al Premio Nobel de Literatura de 2017.

En su nuevo trabajo, herencia tal vez del famoso «Nunca me abandones», Ishiguro nos pone en la piel de Klara, una AA (Amiga Artificial) especializada en el cuidado de niños. Klara pasa sus días en una tienda, esperando a que alguien la adquiera y se la lleve a una casa, un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate. Observa a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar, y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos taxistas. Klara es además diferente: más observadora y más «inteligente» que el resto de sus congéneres. ¿Cómo será el mundo que le espera fuera?

«Proyecto Hail Mary» – Andy Weir

Del autor de «El Marciano» llega ahora este «Proyecto Hail Mary», una novela que nos pone en la piel de Ryland Grace, el único superviviente en una misión desesperada. Es la última oportunidad y, si fracasa, la humanidad y la Tierra misma perecerán. ¿El problema? De momento no lo sabe. Ni siquiera puede recordar su propio nombre, y mucho menos la naturaleza de su misión o cómo llevarla a cabo.

Lo único que sabe es que ha estado en coma inducido durante mucho mucho tiempo. Acaba de despertar y se encuentra a millones de kilómetros de su hogar. A medida que va recuperando confusamente los recuerdos, Grace se da cuenta de que se enfrenta a una misión imposible. Recorriendo el espacio en una pequeña nave, depende de él acabar con una amenaza de extinción para nuestra especie.

«Hamnet» – Maggie O’Farrell

Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia.

Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O’Farrell transita entre la ficción y la realidad para trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos.

La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables figuras que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de cualquier existencia: la vida familiar, el afecto, el dolor y la pérdida.

«A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence» – Jeff Hawkings

A pesar de los grandes avances de la neurociencia, este campo ha generado más preguntas que respuestas. Sabemos que el cerebro combina la información sensorial de todo el cuerpo en una única percepción, pero no cómo. Creemos que los cerebros «computan» en algún sentido, pero no podemos decir cuáles son esos cálculos. Creemos que el cerebro está organizado de forma jerárquica, con diferentes piezas que colaboran para crear un único modelo del mundo. Pero no podemos explicar cómo se diferencian esas piezas ni cómo colaboran.

El neurocientífico e ingeniero informático Jeff Hawkins sostiene que es tan difícil responder a las preguntas sobre el cerebro porque nuestra imagen básica de su funcionamiento es errónea. En «A Thounsand Brains», Hawkins adopta un enfoque radicalmente nuevo, ya que sostiene que el cerebro está organizado en torno a miles de unidades de cálculo individuales, a las que denomina columnas corticales.

El trabajo fundamental del cerebro no sería el de construir un pensamiento único, sino gestionar los miles de pensamientos individuales que tiene en cada momento.

«The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race» – Walter Isaacson

El autor de grandes best-sellers como «Steve Jobs» o «Leonardo da Vinci» aborda en esta ocasión la vida de Jennifer Doudna, Premio Nobel de Química en 2020 y conocida en todo el mundo por haber dirigido el equipo que ha desarrollado el sistema de edición genética CRISPR.

Para Isaacson, el desarrollo de CRISPR acelera la transición a la próxima gran revolución en la era de la innovación, superando incluso a la protagonizada por el microchip, el ordenador e Internet; y entrando de lleno en una nueva era marcada por las ciencias de la vida y las nuevas posibilidades de la biología y la edición genética.

El libro aborda además distintos dilemas éticos que se derivan de la aplicación de esta técnica, como si podemos utilizarla no solo para prevenir enfermedades, sino también para mejorar nuestra carga genética y tal vez en un futuro, mejorar nuestro coeficiente intelectual.