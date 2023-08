Los resultados de Nintendo superan las expectativas

Nintendo ha presentado resultados financieros trimestrales que han superado las previsiones de los analistas, gracias al récord de ventas de juegos propios como el último Zelda y el tirón de otras de sus franquicias como la de Mario.

Los resultados de Nintendo son un buen termómetro para medir el mercado de videojuegos. La primera industria del entretenimiento mundial supera los ingresos combinados del cine y la música, y ofrece cifras de negocio espectaculares. Y no solo son consolas, ya que una buena parte de PCs, componentes, periféricos y accesorios se venden gracias a la etiqueta del ‘Gaming’.

Solo hay que recordar los colosales 69.000 millones de dólares que pagará Microsoft para hacerse con Activision Blizzard King para entender la importancia de este mercado que va mucho más allá de ‘juegos’.

Nintendo sigue al alza

Los beneficios operativos del último trimestre fiscal aumentaron un 82% con respecto al año anterior, hasta 185.400 millones de yenes (1.360 millones de dólares) con unos ingresos totales de 461.300 millones de yenes (3.230 millones de dólares).

Nintendo vendió casi cuatro millones de unidades de su consola Switch en el primer trimestre de 2023, para un incremento interanual sustancial. Buena parte de «culpa» la tiene el juego ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, un superventas que entregó en solo un trimestre 18,51 millones de copias en lo que supone un nuevo récord en software propio de Nintendo. El juego tiene una puntuación de 96 sobre 100 en el agregador de reseñas Metacritic, lo que indica una aclamación universal.

La confianza de los inversores se ha visto impulsada también por el gran éxito de «The Super Mario Bros. Movie», que hasta hace poco lideraba taquilla mundial de este año. Las ventas en su negocio relacionado con dispositivos móviles y propiedad intelectual también han aumentado, hasta 31.800 millones de yenes (221,46 millones de dólares) lo que supone triplicar las cifras de negocio.

En cuanto a hardware, Nintendo está consiguiendo extender la vida de su consola Switch. Las acciones de Nintendo han generado un rendimiento de más del triple, incluyendo dividendos, desde que la Switch salió a la venta en los principales mercados en marzo de 2017, superando el rendimiento del 91% del índice de referencia Nikkei.

Su éxito mantenido se debe seguramente a sus posibilidades de movilidad en un segmento de mercado de consolas portátiles impulsada por el lanzamiento de la Steam Deck de Valve y otras consolas portátiles. Y es resaltable, ya que se trata de la máquina con menos nivel de hardware de su generación y sin embargo es la más rentable a mucha distancia de PS5 o las Xbox series.

Los analistas esperan un gran lanzamiento en 2024. Una Nintendo Switch 2 que debe ser la base para el crecimiento de la compañía japonesa, un gran referente mundial en el gran mercado del videojuego.